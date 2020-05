Calciomercato, ultimatum per Lautaro | Le pretese dell’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Lautaro Martinez con le nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Lautaro Martinez è una delle stars del calciomercato. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma quello che in Spagna sostengono da tempo, ovvero che l’attaccante e il suo entourage hanno detto sì alla ricchissima proposta da 10 milioni a stagione (circa 95 lordi per un contratto di cinque anni) formulata dal Barcellona. Adesso è da capire soltanto se e quando l’argentino forzerà la mano con l’Inter in ottica cessione. Ricordiamo che il club di Suning non vuole privarsene se non dietro il pagamento della clausola da 111 milioni di euro, ma potrebbe aprire alla cessione a una cifra inferiore qualora non dovesse intravedere spiragli per il rinnovo. Insomma se l’ex Racing chiedesse ufficialmente di essere venduto ai blaugrana.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo Verratti | Retroscena clamoroso

Calciomercato Inter, Vidal (non) nell’affare Lautaro: le ultime

A quanto pare l’Inter pretende non meno di 90 milioni più contropartite. A tal proposito la ‘rosea’ rilancia i nomi dei terzini Semedo ed Emerson Royal, escludendo Arturo Vidal. Il cileno è ancora il grande desiderio di Conte che però non troverebbe l’appoggio di Marotta, tuttavia stando al quotidiano milanese i nerazzurri non hanno alcun interesse a inserirlo nell’operazione Lautaro. Il catalano ‘Sport’ dice invece il contrario, parlando però di divergenze sulla valutazione del cileno: il Barça vuole ancora 20 milioni come lo scorso gennaio, mentre la ‘Beneamata’ non intende andare oltre i 15. Non poco, quindi, per un giocatore prossimo ai 33 anni, con un ingaggio alto (circa 8 milioni) e il contratto in scadenza nel giugno 2021, cioè fra appena un anno.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nuova idea scambio col Milan | I dettagli

In corsa per la sostituzione di Lautaro ci sono essenzialmente due candidati: Timo Werner del Lipsia e Aubameyang dell’Arsenal.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive