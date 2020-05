Calciomercato Inter, Marotta batte la Juve | Arriva il ‘milanista’!

Svolta in ottica calciomercato Inter. L’Ad nerazzurro Marotta avrebbe battuto la Juventus nella corsa ad un giocatore che tifa Milan.

Battuta nel surreale derby d’Italia dello scorso 8 marzo giocato in un ‘Allianz Stadium’ deserto, l’Inter è intenzionata a prendersi la rivincita sulla Juventus sul terreno del calciomercato, bissando quanto avvenuto la scorsa estate con l’affare Lukaku. Tanti gli obiettivi comuni a nerazzurri e bianconeri, tra i quali spicca il nome di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che si è messo in mostra nella sua prima esperienza in Serie A con la maglia del Brescia. Su di lui ci sarebbe anche il Milan, che spera di poter puntare sul fatto che da bambino era un tifoso rossonero per convincerlo a scegliere l’altra sponda dei Navigli.

Ma secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, in pole per Tonali ci sarebbe proprio l’Inter, che addirittura sarebbe vicina a chiudere la trattativa. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte avrebbe persuaso il mediano della Nazionale azzurra con la prospettiva di metterlo al centro del suo progetto, specie in caso di cessione di Brozovic, conteso tra i top club di tutta Europa. Incassato il sì del giocatore, non dovrebbero esserci problemi a trovare l’intesa con il Brescia, visti anche gli ottimi rapporti tra l’amministratore delegato Marotta ed il presidente Cellino.

Le ‘Rondinelle’ valutano il cartellino di Tonali circa 40 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno la possibilità di abbassare la parte cash con l’inserimento di contropartite tecniche come Pinamonti nell’affare.

