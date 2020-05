Pericolo Aubameyang: si intromette il Real Madrid

Il gabonese Aubameyang è un obiettivo concreto per l’Inter per la prossima stagione. In uscita dall’Arsenal, il capitano dei ‘Gunners’ ha tutte le intenzioni di trasferirsi per giocare la Champions League altrove e mettersi in evidenza nella massima rassegna continentale. I nerazzurri stanno trattando da tempo il suo acquisto ma secondo il ‘Mirror’ ci sarebbe anche il Real Madrid. Gli assalti a Mbappé e Haaland potrebbero risultare vani e per questo Florentino Perez vuole accontentare Zidane con una vecchia conoscenza dei ‘blancos’, poiché il suo nome è stato spesso accostato al Real negli anni scorsi. Aubameyang potrebbe arrivare per circa 40 milioni di euro, cifra richiesta dall’Arsenal per liberarlo.

