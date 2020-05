Rakitic obiettivo concreto per la mediana: Siviglia e Lazio gli ostacoli maggiori

Rakitic è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione. Il centrocampista croato è in uscita dal Barcellona e potrebbe accasarsi in un campionato straniero. La Serie A, che lo segue da tempo, vanta tre illustri inseguitrici: Inter, Juventus e l’outsider Lazio, società che vuole presentarsi nelle migliori condizioni possibili in Champions League. La Lazio ha già avuto modo di trattarlo sin dai tempi del Siviglia, quando Rakitic scelse il Barcellona e conquistò diversi trofei nazionali ed internazionali. Tuttavia, il pericolo maggiore per chiunque sembra rappresentato proprio dal Siviglia, meta scelta personalmente dal giocatore.

