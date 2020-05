Calciomercato Inter | Offerta faraonica per Cavani – VIDEO



L’Inter è a caccia di rinforzi anche per il reparto offensivo. Difficile che uno di questi possa essere Edinson Cavani, in scadenza col Paris Saint-Germain. Per il bomber uruguagio sarebbe pronta un’offerta faraonica. Ecco tutti i dettagli.

GUARDA IL VIDEO!