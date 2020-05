Moratti: “Lautaro è un attaccante dei sogni. Non lo venderei mai”

Inter, nel giorno del suo 75esimo compleanno l’ex presidente Massimo Moratti ha voluto dare il suo parere sulla situazione della sua squadra del cuore e soprattutto sul campionato italiano

INTER MORATTI COMPLEANNO-INTERVISTA/ Nel giorno del suo 75esimo compleanno l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, è stato intervistato da ‘Il Giornale’ per parlare della sua amatissima squadra. Il dirigente, ha dato subito il suo parere sulla situazione di Lautaro Martinez e ha detto: “E’ un attaccante dei sogni, è fortissimo. Non lo venderei mai, ma nel calcio di oggi ci sono talmente tante variabili”. Non poteva mancare anche un’opinione sul figliol prodigo, ormai quasi ripudiato da tutti i tifosi nerazzurri, Mauro Icardi, sul quale ha dichiarato: “Mi sono schierato dalla sua parte mesi fa, Mauro è un bravo ragazzo. Credo sia stata una questione di principio, giusta, da parte della società. Inoltre c’è stata la possibilità di avere un’operazione conveniente per tutte le parti”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Il campionato di serie A dovrebbe ripartire il 13 giugno, ma su questa ipotesi l’ex presidente resta scettico e ha spiegato: “E’ molto difficile parlare di calcio in questo momento storico, il calcio è un grande sport, ma la situazione è delicata. Io avrei preferito non ripartire e fare tutto di fretta, ma a quanto pare sembra che si vada verso quella direzione, speriamo possa avvenire nella massima sicurezza”.