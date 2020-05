Cordoba porta il nuovo talento colombiano: occhi su Luis Diaz

Ivan Cordoba potrebbe portare un nuovo colpo in casa Inter. Stando alle ultimissime riportate da ‘As’, l’Inter starebbe seguendo con particolare attenzione la situazione di Luis Diaz, colombiano classe ’97 del Porto. Blindato fino al 2024 con il Porto, in questa stagione ha già messo a segno 10 gol e 5 assist in 34 presenze. Si tratta di un esterno offensivo che piace particolarmente all’ex difensore, il quale l’ha fortemente consigliato a Marotta e Conte. Potrebbe essere un buon colpo e il secondo proveniente direttamente dal Porto…

