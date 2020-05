Calciomercato Inter, futuro Lautaro | “Confessione agli amici”

Lautaro Martinez è sempre al centro delle voci di calciomercato Inter. Spunta un retroscena che dà ulteriori conferme riguardo il suo trasferimento al Barcellona

Lautaro Martinez al Barcellona, in Spagna ma ormai anche qui in Italia non hanno più dubbi. La trattativa tra i due club è concreta, ma al momento la distanza tra domanda e offerta non è irrilevante: i blaugrana non sembra vogliano spingersi oltre i 60-70 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche in grado di fruttare delle plusvalenze, la richiesta dei nerazzurri è invece di 90 milioni di euro più una sola contropartita. Preferibilmente non Arturo Vidal, il quale potrebbe arrivare a Milano a prescindere e quindi in un affare a parte. Tornando a Lautaro, alla fine la sua volontà sarà sicuramente determinante. Volontà che, ad oggi, appare chiarissima: trasferirsi in Catalogna.

Calciomercato Inter, Lautaro e la ‘voglia’ di Barcellona: “Ecco cosa ha confidato ai suoi amici”

Questo desiderio di indossare la maglia blaugrana emerge pure dal retroscena svelato su ‘Top Calcio 24’ dal giornalista Marco Piacentini: “Ho saputo che Lautaro ha confidato a persone a lui molto vicine che finirà con il trasferirsi al Barça. Non solo perché c’è Messi e perché il Barcellona è il Barcellona, ma per 10 milioni di ragioni – sottolinea Piacenti con chiaro riferimento allo stipendio che gli garantirebbero i catalani – In nerazzurro con il rinnovo arriverebbe a guadagnarne sui 4,5-5 con i bonus… Ma non so se andrà via già questa estate o la prossima”.

