Calciomercato Inter, chiamata di Messi: “Vieni al Barcellona!”

Lautaro Martinez sempre più verso il Barcellona. L’argentino ha un accordo totale con il club blaugrana sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. C’è chi dice a salire… Mentre l’Inter pare essersi rassegnata alla sua dipartita, anche se la famiglia Zhang non ha intenzione di fare grossi sconti. La richiesta iniziale era il pagamento della clausola da 111 milioni di euro, poi è scesa a 90 milioni più contropartita. Al di sotto non vuole andare, pure perché buona parte di quei soldi servirà a mettere le mani sul sostituto. I preferiti rimangono Werner e Aubameyang, ma sia il tedesco del Lipsia che il gabonese dell’Arsenal sono obiettivi molto complicati.

Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona: “Messi lo ha chiamato, stanno definendo l’operazione”

Al Barça Lautaro raccoglierebbe l’eredità di Luis Suarez. Per il suo arrivo si è speso e si sta spendendo Leo Messi, col quale il rapporto è eccellente oltre ad esserci in costante contatto. Ai microfoni di ‘Sport’ Adrian Ruben Fernandez, uno degli scopritori del classe ’97 di Bahia Bianca, ha svelato o meglio confermato che è stato il fuoriclasse argentino in persona a chiamare il numero 10 nerazzurro per dirgli di raggiungerlo al Barcellona, aggiungendo che l’affare è prossimo alla chiusura: “Leo lo ha chiamato e lo vuole presto al suo fianco. Stanno quasi definendo l’operazione, tutto andrà molto bene per lui a Barcellona: sarà un eccellente sostituto di Suarez. Grazie ai blaugrana continuerà a crescere come calciatore e come uomo”.

