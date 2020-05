Calciomercato Inter, scambio di ‘scarti’ col Milan | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su una possibile idea di scambio col Milan: terzino per terzino con annessa plusvalenza. Ecco i dettagli

La prossima sessione di calciomercato sarà caratterizzata da diversi scambi. La crisi economica legata all’emergenza coronavirus costringerà infatti i club alla messa a punto di operazioni ingegnose con l’esborso di meno liquidità possibile. Possibili scambi anche tra Inter e Milan: come scoperto dalla redazione di Interlive.it, Beppe Marotta ha allacciato i contatti per uno a dir poco clamoroso con protagonisti appunto Icardi e Theo Hernandez. L’argentino risolverebbe ai rossoneri il problema del post Ibrahimovic, il francese quello della corsia mancina nerazzurra dove sono in uscita Asamoah e Biraghi.

Calciomercato Inter, scambio col Milan sulla corsia sinistra

Attenzione però ad altri nomi che potrebbero traslocare dall’Inter al Milan e viceversa nella ventura finestra di mercato. Giorni fa abbiamo ipotizzato un ‘baratto’ Lazaro-Conti, ‘calciomercatoweb.it’ invece quello tra i terzini Dalbert e Ricardo Rodriguez. Il brasiliano è in prestito alla Fiorentina dalla scorsa estate e non è detto che il club viola decida di acquistarlo a titolo definitivo al termine di questa stagione: il suo rientro a Milano obbligherebbe la dirigenza interista a cercargli una nuova sistemazione visto che Conte non ha intenzione di puntarci, e allora ecco che quella rossonera potrebbe rappresentare una soluzione più che gradita al ragazzo pagato sui 25 milioni di euro (uno sproposito) nell’estate 2017.

Lo svizzero è invece al PSV Eindhoven da gennaio in prestito con possibile diritto di riscatto da discutere eventualmente alla fine dell’annata: il rischio per il Milan che l’ex Wolfsburg torni a Milano è comunque piuttosto alto. Il classe ’92 sa giocare anche da centrale nella difesa a tre e dunque avrebbe chance di strappare l’ok di Conte.

Ovviamente lo scambio sarebbe alla pari e consentirebbe a entrambe le società di registrare a bilancio una plusvalenza. Ma potrebbe anche solo essere di prestiti, con eventuale opzione d’acquisto nel giugno 2021.

