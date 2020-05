Calciomercato Inter, su Perisic ripiomba Mourinho | Ipotesi scambio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Ivan Perisic con il Bayern Monaco che ha fatto scadere l’opzione per il riscatto. Rispunta Mourinho

Come prevedibile il Bayern Monaco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Perisic fissato a 20 milioni di euro. Del resto il club bavarese aveva già aperto da prima della data di scadenza, venerdì 15 maggio, una trattativa con lo scopo di ottenere uno sconto sul prezzo pattuito l’estate passata. Stando a quanto raccolto e scritto da Interlive.it il 29 aprile, in tal senso da parte dei nerazzurri c’è stata un’apertura ma ciò non vuol dire che siano disposti a regalare il croato tornato ieri in campo alla ripresa della Bundesliga (ingresso nei minuti finali della sfida vinta con l’Union Berlino) dopo l’infortunio alla caviglia antecedente allo stop causa emergenza coronavirus.

Calciomercato Inter, Perisic al Tottenham con uno scambio

Stando a ‘Football London’ l’operazione Perisic rischia però di naufragare del tutto, a maggior ragione se i tedeschi puntassero davvero a un maxi sconto. Marotta potrebbe comunque non farne un dramma, visto che l’esterno classe ’89 pare avere ancora un buon mercato. Tra i potenziali acquirenti, secondo la medesima fonte, va tenuto in grande considerazione José Mourinho e quindi il Tottenham. Lo ‘Special One’ è un grande estimatore di Perisic, nell’estate 2017 fu vicino a portarlo al Manchester United. Stavolta il portoghese troverebbe un tappeto rosso ad accoglierlo, anche se la richiesta dell’Inter potrebbe essere sempre di 20 milioni di euro.

Per ‘calciomercatonews.com’ le due società potrebbe venirsi incontro accordandosi per uno scambio alla pari o quasi: Perisic a Londra, Moussa Sissoko a Milano. Il 30enne centrocampista francese ha le caratteristiche giuste per piacere a Conte.

