Calciomercato, torna all’Inter | Annuncio del presidente

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Joao Mario e sulle dichiarazioni del presidente della Lokomotiv Mosca

Fronte riscatti, notizie negative per l’Inter. Ai media locali il presidente della Lokomotiv Mosca ha in pratica annunciato/confermato che per il cartellino di Joao Mario non verrà esercitata l’opzione d’acquisto fissata a 18 milioni di euro. “Dobbiamo tirare la cinghia visto che arriveranno tempi duri – le parole di Anatoly Mescheriakov riportate da ‘O Jogo’ – Ecco perché non possiamo permetterci più di acquistare Krychowiak e Joao Mario contemporaneamente. Otto giocatori lasceranno la squadra, che poi rinnoveremo con i giovani e le riserve. La fase di successo si è conclusa”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Joao Mario pedina di scambio

Del ritorno del portoghese in nerazzurro se ne parla ormai già da un po’, dato che era nell’aria la decisione del club russo di non riscattare il suo cartellino. Tre giorni fa abbiamo rilanciato qui su Interlive.it il possibile utilizzo del classe ’93 come pedina di scambio per arrivare a qualche obiettivo. Per esempio a uno tra Marcos Acuna dello Sporting CP, da cui i nerazzurri lo acquistarono nell’estate 2016 per la bellezza di 45 milioni, e Jesus Corona del Porto. L’esterno messicano ha una clausola risolutiva fissata al prezzo di 30 milioni che, con l’inserimento nell’affare del nazionale lusitano, potrebbe abbassarsi a 15.

