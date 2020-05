Cessione Lautaro, può tornare Rafinha: le ultime

Il Barcellona le sta provando tutte per ottenere il cartellino di Lautaro Martinez. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, per lui è pronto un contratto fino al 2025 con un ingaggio da circa 4 milioni di euro. L’Inter chiede i famosi 111 milioni il Barcellona è disposto ad abbassare la cifra inserendo Vidal, Rakitic, Umtiti e addirittura Rafinha, attualmente in prestito al Celta Vigo ed ex nerazzurro.

