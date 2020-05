Calciomercato, colpo di scena | Dietrofront: resta all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un giocatore che fino ad oggi veniva dato sicuro partente nella prossima sessione

L’Inter rischia di farsi soffiare Marash Kumbulla. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato la Lazio ha raggiunto una intesa totale con l’entourage del giovane difensore italo-albanese ed è pronta ora a trovare un accordo definitivo col Verona. La richiesta degli scaligeri si aggira sui 25-30 milioni di euro. Sul classe 2000 ci sono anche un paio di big inglesi, su tutte il Manchester United ma i biancocelesti sembrano i più decisi a mettere le mani sul talento nativo di Peschiera del Garda.

Calciomercato Inter, Godin e Kumbulla: cambia tutto!

Kumbulla sarebbe l’erede designato di Diego Godin, dato per sicuro partente nella prossima finestra di mercato. Invece stamattina ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di un dietrofront dell’uruguagio, deciso adesso a restare perché non gli sono arrivate proposte interessanti e poi perché punta a dimostrare che il suo ingaggio non è stato un errore come in molti dicono. L’ex Atletico Madrid, che ha firmato coi nerazzurri un contratto fino al giugno 2022 da circa 6 milioni bonus compresi, è convinto di potersi prendere l’Inter. E anche la fiducia di Conte, non rimasto colpito dal suo inserimento nella difesa a tre.

