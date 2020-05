Calciomercato Inter, colpo a Madrid e ‘beffa’ alla Juve | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla fascia destra e sul nome che sognerebbero i nerazzurri. Ecco tutti i dettagli

Nel prossimo calciomercato l’Inter dovrà rinforzarsi anche sulle corsie esterne. Ad Antonio Conte serviranno di fatto due titolari, considerato che né Young e né Candreva potranno ancora esserlo. Per quella di sinistra il tecnico nerazzurro ha indicato da tempo il nome di Marcos Alonso: la dirigenza interista ha provato ad accontentarlo già a gennaio, ma le richieste del Chelsea sono state a dir poco esagerate: 35, 40 milioni di euro… L’alternativa allo spagnolo ex Fiorentina potrebbe essere Emerson Palmieri, sul quale c’è pure la Juventus. Occhio poi ad altri nomi, per esempio ad Acuna dello Sporting CP.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Nainggolan ‘porta’ il talento – VIDEO

Calciomercato Inter, ‘sogno’ Hakimi per la fascia destra

Per quella di destra, invece, giusto stamani è stato lanciato nientemeno che il nome di Hakimi: stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il classe ’98 marocchino è il ‘sogno’ dei nerazzurri. Un sogno difficile da realizzare: dopo due anni di prestito al Borussia Dortmund, il 21enne farà ritorno al Real Madrid a quanto pare non intenzionato a puntarci bensì a venderlo per non meno di 50 milioni di euro. Parliamo di una cifra elevata, importante per un esterno che difficilmente l’Inter metterebbe sul piatto. Senza contare che sul ragazzo c’è mezza Europa, compresa la stessa Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è fatta | Manca solo l’annuncio ufficiale

Marotta, però, potrebbe fare affidamento sul suo eccellente rapporto col presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez per mettere le mani su Hakimi (bravo a giocare da laterale nel modulo con difesa a tre) perlomeno con una ‘formula’ conveniente per le finanze della società, regalando finalmente a Conte un rinforzo di assoluto spessore per la fascia di destra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, su Perisic ripiomba Mourinho | Ipotesi scambio