Chivu: “La cosa più bella che ho dal 2010 si chiama Anastasia”

Inter, l’ex difensore Christian Chivu, ora allenatore dell’Under 17 nerazzurra ha voluto raccontare il suo ricordo più bello della stagione 2009/10, che vide la squadra di José Mourinho realizzare il ‘Triplete’

INTER CHIVU ‘TRIPLETE’/ L’ex difensore dell’Inter Christian Chivu, che per la squadra nerazzurra diede non solo tutta la sua professionalità e impegno, ma anche la testa visto il brutto infortunio per uno scontro con l’attaccante del Chievo Pellissier, che lo costrinse ad un lungo stop e a rientrare in campo giocando con una protezione, come il portiere Cech, ha accettato la sfida challenge #Timeless2010 lanciata dal sito del club milanese. L’ex calciatore, ha quindi raccontato il suo aneddoto più bello che riguarda la stagione 2009/10, che portò la formazione di José Mourinho a vincere Coppa Italia, Campionato e Champions League, una situazione che può vantare in Italia solo la squadra meneghina. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo a Madrid e ‘beffa’ alla Juve | I dettagli

Calciomercato Inter, su Perisic ripiomba Mourinho | Ipotesi scambio

Queste le sue parole in merito: “Ci sono cose che ti rimangono nel cuore, ma lei che era nella pancia di sua madre a Madrid è la cosa più bella che ho dal 2010. Si chiama Anastasia ed è nata dall’anno del Triplete“. L’ex difensore è ora il responsabile dell’Under17 della squadra nerazzurra.