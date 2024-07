Nuovo colpo a zero dell’Inter: “È il preferito di Inzaghi”

Occasione Acerbi contro il Las Palmas nella terza amichevole precampionato dell’Inter, ma Inzaghi avrebbe un nuovo pupillo per la difesa: rispunta il nome di Ricardo Rodriguez

Archiviato con un piccolo margine di vantaggio il successo ai danni della Pergolettese lo scorso fine settimana, valevole per la seconda amichevole della delicata fase precampionato, l’Inter ha lavorato duramente nei giorni seguenti in vista del terzo incontro programmato contro la formazione spagnola del Las Palmas sul campo del Dino Manuzzi di Cesena.

Per l’occasione il tecnico Simone Inzaghi potrebbe apportare qualche leggera modifica all’assetto, lasciando ad altre risorse a sua disposizione il compito di macinare minuti importanti e soddisfare le richieste mostrate in allenamento. Fra questi ci dovrebbe essere anche un certo Francesco Acerbi, di rientro dal fastidio che lo aveva colpito un paio di mesi fa nella zona inguinale per il quale era stato necessario anche un intervento chirurgico di rinforzo. Certamente un sollievo ritrovare uno dei fautori della cavalcata Scudetto dello scorso anno, sebbene ci sia ancora del lavoro da fare per ritrovare la perfetta forma fisica a poche settimane dall’inizio dei giochi stagionali.

Intanto, a proposito di reparto difensivo ed adattamento di alcune risorse a disposizione del tecnico, l’Inter continua a lavorare sul mercato nel tentativo di procurare ad Inzaghi almeno un profilo che possa sostituire Tajon Buchanan fino a totale recupero dal brutto infortunio rimediato in Copa America fra le file del Canada.

Ricardo Rodriguez nelle grazie di Inzaghi, ma Oaktree fa muro all’innesto difensivo

Seguendo questa rotta la direzione sportiva nerazzurra ha sondato il terreno scovando almeno un paio di calciatori pronti all’uso, come nel caso di Mario Hermoso. Eppure né lui né Ricardo Rodriguez sarebbero effettivamente dei colpi presi in considerazione dalla proprietà Oaktree.

Stando alle parole di ‘Repubblica’, l’esterno svizzero sarebbe entrato addirittura nelle grazie di Inzaghi per prendere il posto di Buchanan dopo l’esperienza conclusa col Torino e questa voce ha confermato le precedenti che riportavano l’ex Milan nuovamente a Milano, ma sotto uno stendardo diverso. Cresciuto calcisticamente come terzino sinistro e con un buon bagaglio d’esperienza alle spalle, Rodriguez potrebbe servire all’Inter soltanto come ripiego ai già presenti Federico Dimarco e Carlos Augusto, dando per buono il fatto che il collega di reparto brasiliano sia capace di rivestire anche il ruolo di braccetto sinistro in caso di necessità al posto del titolarissimo Alessandro Bastoni.