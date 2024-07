Tre operazioni chiuse dal Bologna: UFFICIALE, una è con l’Inter

L’affare tra Inter e Bologna si è concluso con la formula del prestito. Ecco il comunicato ufficiale del club rossoblù

Nelle ultime ore di calciomercato il Bologna ha chiuso tre operazioni, una di queste con l’Inter. Arrivato anche il comunicato con cui il club rossoblù ufficializza i tre movimenti in entrata.

È rovente anche il mercato che coinvolge il calcio femminile. Siamo nel bel mezzo di questa sessione estiva, con l’Inter Women già protagonista di molteplici affari di grande rilevanza. L’ultimo, ma non l’ultimissimo, è in uscita. Il club ora di Oaktree ha ceduto in prestito al Bologna la centrale di difesa Passeri, la quale nella scorsa stagione ha militato nel Sassuolo.

“Il Bologna F.C. 1909 comunica l’ufficialità di altre tre giocatrici, salendo a quota nove acquisti totali in questa sessione di mercato: si tratta di Angela Passeri, Ludovica Silvioni e Sofia Monaco. La prima arriva in prestito da F.C. Internazionale Femminile, mentre le ultime due firmano un accordo annuale”, recita la nota della società felsinea.