Assalto all’Inter, lo vogliono a tutti i costi: cessione a titolo definitivo

L’Inter potrebbe presto perdere un altro talento sul calciomercato: è partito l’assalto ai nerazzurri, che potrebbero concretizzare la cessione a titolo definitivo

Non è un momento facile per l’Inter sul calciomercato, anzi bisogna vivere questo momento della sessione estiva con calma e attesa alla ricerca dei profili giusti per migliorare la squadra. Anche per quanto riguarda i giovani talenti, però, le cose non si stanno mettendo molto bene. Tanner Tessmann e Giovanni Leoni si allontanano, il primo perché l’accordo con l’entourage non è mai arrivato, il secondo per le richieste al rialzo della Sampdoria.

Intanto, si prosegue spediti almeno sul fronte cessioni. Dopo i saluti dei fratelli Esposito, è la volta di Valentin Carboni: come vi abbiamo raccontato, l’operazione con il Marsiglia prosegue spedita e potrebbe portare alla chiusura in prestito con diritto di riscatto molto elevato (per un totale di 40 milioni) e un controriscatto, che dovrebbe prevedere come differenza una sorta di premio di valorizzazione.

Una storia simile potrebbe prefigurarsi per Issiaka Kamate. Parliamo di un esterno di 19 anni che si è messo in evidenza nel pre campionato agli ordini di Simone Inzaghi, giocando entrambe le partite di quest’inizio di stagione, anche per via delle tante assenze.

Kamate è pronto a lasciare l’Inter: l’Anderlecht spinge per l’esterno

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un esterno destro di piede mancino, dalle buone capacità tecniche e con l’abilità di puntare l’avversario e saltarlo nell’uno contro uno. Già diversi club si sono messi in fila per assicurarsi le sue prestazioni. Vi abbiamo parlato degli interessi per lui in Italia, dato che poteva essere inserito nella trattativa per Cabal, poi passato alla Juve, e delle voci sul Palermo.

In realtà, il club che sta andando più avanti per il laterale proviene dall’estero e si tratta dell’Anderlecht. La società belga, dopo aver chiuso l’arrivo di Simic dal Milan, è molto interessata anche al talento nerazzurro ed è disposta a mettere sul piatto qualche milione per il trasferimento a titolo definitivo. L’Inter manterrebbe comunque il controriscatto per non perdere del tutto il controllo sull’ala.

Secondo quanto riportato da voetbalnieuws.be, Marotta direbbe dunque di sì al trasferimento a titolo definitivo. Nonostante ciò, bisogna tenere in considerazione anche un interesse proveniente dalla Spagna: stiamo parlando del Mirandes, che vorrebbe prendere il talento in prestito secco.