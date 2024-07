Dall’Inter a Torino, può firmare subito: 10 milioni di euro

Dall’Inter al Torino, il calciatore sta spingendo per agevolare il trasferimento. La richiesta per chiudere l’affare è stata già stabilita

Manca un difensore per completare il mercato dell’Inter. Svanito Cabal, i nerazzurri lavorano su più profili in attesa della scelta finale che si concretizzerà sulla scelta di un rinforzo giovane e con prospettive di valorizzazione.

Questo il diktat di OakTree che ha portato l’Inter a scartare (almeno per il momento) profili graditi a Inzaghi come Ricardo Rodriguez (svincolato dopo il mancato rinnovo con il Torino) e Hermoso, anche lui ancora in cerca di una squadra dopo la conclusione dell’esperienza con l’Atletico Madrid che non gli ha prolungato il contratto.

Renan, Zezé e, soprattutto, Kiwior sono questi ora i profili sui quali sta lavorando Inter. Attenzione in particolare al difensore polacco dell’Arsenal. Kiwior, infatti, avrebbe aperto alla possibilità di tornare in Serie A con l’Inter, una volontà la sua che si scontra con quella dei Gunners che non aprono al prestito, formula quest’ultima gradita ai nerazzurri.

Dall’Inter al Torino, possibile ritorno in Serie A

A proposito di difensori e di possibili ritorni in Serie A c’è un ex Inter che potrebbe compiere questo percorso ovvero Robin Gosens. I nerazzurri lo hanno ceduto un anno fa all’Union Berlino per 15 milioni di euro. Con i biancorossi, l’esterno tedesco ha vissuto una stagione dal rendimento altalenante, lo stesso del club che si è salvato dalla retrocessione solo all’ultima giornata.

Gosens avrebbe espresso la volontà di tornare in Serie A e c’è chi sarebbe disposto ad accontentarlo ovvero il Torino. Sia il presidente Urbano Cairo che il d.s. dei granata, Davide Vagnati, hanno confermato l’intenzione di rinforzare l’organico a disposizione del nuovo allenatore, Paolo Vanoli, con un esterno sinistro.

Gosens sarebbe il profilo perfetto. Per questo motivo, stando a Tuttosport, il Torino starebbe sondando il terreno per un possibile tentativo con l’Union Berlino. I tedeschi, a quanto pare, non aprono al prestito ma solo a una cessione a titolo definitivo per 10 milioni. Al momento, siamo alle schermaglie iniziali ma la volontà di Gosens di tornare in Serie A potrebbe fare la differenza anche con una possibile rimodulazione dell’ingaggio di 2 milioni che gli elargisce l’Union.

Torino che, per il centrocampo, segue un altro obiettivo di mercato dell’Inter che è stato, nelle scorse settimane, vicinissimo ai Campioni d’Italia. Ci riferiamo a Tanner Tessmann del Venezia per il quale i granata pensano all’inserimento di Pietro Pellegri come parziale contropartita da girare ai lagunari.