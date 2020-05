Spadafora: “Ho convocato una riunione per il 28 maggio”

Inter, Spadafora conferma gli allenamenti collettivi per le squadre di calcio. Il ministro ha indetto una riunione per il 28 maggio per decidere la data della ripartenza del campionato di calcio

INTER SPADAFORA ALLENAMENTI AGGIORNAMENTO/ Era la notizia che i club aspettavano da tanto tempo. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha approvato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi per le squadre di calcio. Nel modello del protocollo di sicurezza presentato da Lega, Serie A e FIGC al Comitato tecnico-scientifico erano spariti l’obbligatorietà del ritiro per calciatori e staff tecnici e quello della quarantena in caso di positività al coronavirus. Intervistato da Raidue, ha fatto queste dichiarazioni in merito a questa decisione : “Mi sembra un’ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e l’auto-isolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare gli allenamenti”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo a Madrid e ‘beffa’ alla Juve | I dettagli

Calciomercato Inter, su Perisic ripiomba Mourinho | Ipotesi scambio

Gli hanno domandato, se quindi non è prevista una quarantena di squadra e lui ha spiegato: “E’ così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15, con Gravina, Dal Pino e le altre componenti: credo che saremo nelle condizioni di avere i dati a disposizione per poter insieme decidere se e quando ripartirà il campionato“.