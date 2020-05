Calciomercato, decisione inaspettata | Non viene all’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un talento della nostra Serie A che i nerazzurri cercano di prendere da almeno un paio di stagioni

Marotta vuole inserire altri calciatori italiani nella rosa dell’Inter. L’obiettivo dell’amministratore delegato è creare un’ossatura ‘italica’ per alzare il livello di attaccamento alla maglia nerazzurra, proprio come fatto alla Juventus. Ecco perché nella lista della spesa figurano i vari Izzo, Tonali, Castrovilli e Federico Chiesa. Ad oggi proprio i due ‘gioielli’ della Fiorentina sembrano però quelli meno raggiungibili.

Calciomercato Inter, ‘sorpresa’ Chiesa: le ultime

Il presidente viola Rocco Commisso ha già blindato il centrocampista sottolineando più volte che sicuramente non lascerà Firenze, mentre è notizia di stamattina anche la sicura permanenza alla corte di Iachini o chi per lui del classe ’97 figlio d’arte. Stando alle indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere dello Sport’ sarebbe lo stesso Chiesa a voler adesso proseguire l’avventura alla Fiorentina. Resterà certamente un altro anno, scrive il quotidiano romano, con l’obiettivo di consacrarsi in maniera definitiva nella stagione 2020/2021. Conte, ricordiamo, lo vorrebbe (voleva) all’Inter per impiegarlo da tornante di destra e, in alternativa, da seconda punta al fianco di Romelu Lukaku.

Proprio di recente erano tornati in auge voci di una possibile offerta per Chiesa da 30-40 milioni di euro oltre al cartellino di Radja Nainggolan, di rientro dal Cagliari e molto stimato dal Ds gigliato Pradé. Ma ora l’inaspettata decisione di Chiesa, tutta da confermare, fa saltare i piani dei nerazzurri come della stessa Juventus, anch’essa da tempo sul giocatore nativo di Genova.

