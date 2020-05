Calciomercato, intrigo Haaland | Aiuto e danno per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’attacco ergendo come protagonisti Haaland, Mauro Icardi ed Edinson Cavani

Erling Haaland può scombinare ma anche ‘aiutare’ i piani dell’Inter in materia di calciomercato. Stando alle ultime indiscrezioni dello spagnolo ‘Marca’, il Paris Saint-Germain è piombato con decisione sul super bomber norvegese che lo scorso gennaio è stato a un passo dalla Juventus prima di trasferirsi al Borussia Dortmund. Il club transalpino ragiona sul grande colpo, anche se per convincere i gialloneri a privarsene servirà una proposta indecente considerato che la clausola da 75 milioni di euro dovrebbe valere a partire del 2022. In corsa per il classe 2000 c’è poi anche il Real Madrid.

Calciomercato Inter, Haaland allontana Icardi da Parigi. Ma Cavani…

Haaland al Paris Saint-Germain significherebbe niente riscatto di Mauro Icardi e conseguente perdita dei nerazzurri di un assegno da ben 70 milioni di euro. L’opzione per i parigini scade domenica 31 maggio, al momento Leonardo starebbe però discutendo con Marotta per strappare uno sconto. Staremo a vedere cosa accadrà. L’eventuale approdo del ‘colosso’ norvegese a Parigi potrebbe però aiutare lo stesso club targato Suning a mettere le mani su Edinson Cavani: praticamente impossibile, infatti, la permanenza alla corte di Tuchel del ‘Matador’ in caso di acquisto del bomber della scuderia di Raiola.

Dopo che è sfumata la pista Mertens, l’uruguaiano sarebbe diventato l’obiettivo (tra i giocatori a costo zero) prioritario dell’Inter per quanto riguarda il reparto offensivo. Restano però due ostacoli: l’ingaggio, visto che attualmente guadagna sui 12-14 milioni e la concorrenza soprattutto dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

