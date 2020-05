Calciomercato Inter, svolta clamorosa | Ora può rimanere

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora sull’attacco. Sfumato Mertens, ora lo scenario per quanto riguarda un nerazzurro può venir stravolto

Manca l’ufficialità, ma ormai non sembrano esserci più dubbi: Dries Mertens rinnoverà col Napoli fino al giugno 2022 a fronte di uno stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus. 2,5 milioni finiranno subito sul suo conto in banca al momento della firma. Sfuma quindi per l’Inter un grande affare a colpo zero. Come noto l’attaccante belga era stato scelto da Marotta e Conte per rimpiazzare Alexis Sanchez, arrivato l’estate scorsa in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intrigo Haaland | Aiuto e danno per l’Inter

Calciomercato Inter, addio Mertens: adesso Sanchez può restare

L’addio al colpo Mertens può cambiare, anzi stravolgere i piani dell’Inter. Secondo ‘Tuttosport’ adesso il club nerazzurro potrebbe entrare nell’ordine delle idee di confermare l’attaccante cileno, protagonista di una stagione infelice anche se non soprattutto a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale lo scorso autunno. In tal senso sarà decisivo il finale di campionato, ammesso sempre che la Serie A riparta.

Se il classe ’88 dovesse dimostrare di poter essere utile alla causa, allora Marotta potrebbe sedersi a trattare col Manchester United il suo acquisto a titolo definitivo (il ‘nodo’ sarebbe il maxi ingaggio) o più verosimilmente il rinnovo del prestito. Del resto, eccetto Cavani, grandi alternative a Mertens sul calciomercato non ce ne sono…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Skriniar (in)cedibile | Occhio allo scambio

Calciomercato Inter, sirene londinesi per Icardi: le ultime di InterLive