Conte sogna la coppia Cavani-Lukaku: assalto alla Champions

Edinson Cavani potrebbe sbarcare all’Inter. Perso Mertens, i nerazzurri stanno cercando di ottenere il si di un bomber implacabile per far coppia con Lukaku, punto fermo dell’attacco. Il parigino è in scadenza e Marotta dovrà essere bravo a trovare l’accordo giusto per l’ingaggio: attualmente percepisce 14 milioni di euro, difficile che possa rinunciare a tantissimi milioni per trasferirsi a Milano. Il compromesso giusto potrebbe essere un accordo triennale a 9 milioni di euro di base fissa più una serie di ricchissimi bonus da ottenere tra campionato e coppa (soldi investiti su di lui direttamente dalla cessione di Lautaro). Con lui, Conte potrebbe definitivamente dare l’assalto al campionato e alla Champions poiché formerebbe una coppia devastante con il belga, una delle più temibili in Europa.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”