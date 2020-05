Sanchez: ”Con Mourinho ho perso la fiducia e la voglia di giocare”

Sanchez non le manda a dire a Jose Mourinho. In un’intervista alla ‘BBC’, ha parlato così della sua esperienza a Manchester col tecnico: “Jose è uno dei tecnici migliori del mondo ma non avevo la sua fiducia. Eravamo sempre sulla corda, un giorno giochi, l’altro no, l’altro ancora forse; all’interno del gruppo c’era la sensazione che non si sapeva mai se fossimo in squadra oppure no. Così facendo il giocatore perde fiducia, soprattutto quando giochi bene, segni e vieni sostituito e non sai perché. Con lui ho un po’ perso la gioia di giocare” ha concluso.

