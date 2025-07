Altro che Nico Paz, ecco il fantasista che l’Inter tratta in segreto

Tra le idee di Marotta Ausilio l’ultima che riguarda la trequarti: i nerazzurri sono pronti a pescare un nome a sorpresa

È il calciomercato il tema bollente in casa Inter, con i tifosi nerazzurri che ad un mese abbondante dall’esordio stagionale in Serie A attendono nuovi rinforzi. E così Cristian Chivu, specialmente in un settore del campo.

Una questione importante, in casa Inter, riguarda chiaramente la trequarti. Chivu, sin dal suo approdo sulla panchina nerazzurra, ha chiesto a gran voce un nuovo trequartista che possa regalare ai nerazzurri un’alternativa di gioco importante dietro le due punte, inamovibili, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

E così Marotta e Ausilio si sono messi al lavoro, senza sosta, per cercare un nome giusto che rispettasse i canoni imposti da Oaktree.

Giovane, di talento, con margini di crescita e non eccessivamente costoso. Da qui l’idea Nico Paz anche se le cose per l’argentino, ‘controllato’ dal Real Madrid dopo la splendida stagione a Como, sembrano essersi complicate. Forse irrimediabilmente.

Sorpresa dal Portogallo: è perfetto per l’Inter

A lungo si è sognata la possibilità di mettere le mani anche su Arda Guler, proprio nel caso in cui il Real si riprendesse subito Nico Paz lasciando il turco libero di giocare altrove. Nulla da fare, almeno per il momento. E così c’è un’altra suggestione che sta prendendo quota in casa nerazzurra.

Ci riferiamo a quella che riguarda Gustavo Sà, trequartista del Farmalicão che ha chiuso all’ottavo posto in campionato e che l’Inter aveva già messo nel mirino diversi mesi fa.

Conferme dal Portogallo, in tal senso, arrivano eccome secondo quanto viene riportato da ‘Barzacom.it’ che traccia una linea ben definita per quel che riguarda il gioiello lusitano. Classe 2004, giocatore di grande fantasia e ordine tra le linee, è capace di giocare anche più arretrato a centrocampo.

Tanta qualità e idee, dunque, per il reparto nevralgico nel quale i nerazzurri diranno verosimilmente addio ad Asllani (non è detto sia l’unico) nelle prossime settimane. Il 20enne portoghese è reduce da 34 presenze con il Farmalicão con cui ha segnato 4 gol e firmato 8 assist vincenti per i compagni.

Gustavo Sà all’Inter: lo scenario

Giovane, come richiesto da Oaktree, con grandi qualità tecniche e nel dribbling, l’ideale per l’idea di calcio che ha in mente Chivu. Diversi club europei, al termine della scorsa stagione, hanno iniziato a pensare a lui: non solo l’Inter.

Secondo quanto riferito gli agenti del trequartista avrebbero già avuto dei contatti, qualche mese fa, in occasione del derby di Coppa Italia contro il Milan. In quella situazione, svela ‘Barzacom.it’, hanno parlato anche con Como, Fiorentina ed Atalanta. L’ex Porto è sotto contratto fino al 2029 e il Farmalicão chiede per il suo cartellino 15 milioni di euro: quasi il doppio rispetto agli 8-10 richiesti lo scorso febbraio.

Il 20enne può rappresentare un colpo tanto per il presente quanto, soprattutto, per il futuro dell’Inter, che però – va detto – per la trequarti sta puntando tutto su Ademola Lookman.