C’è un dato pazzesco su Lookman: meglio di lui solo Lautaro

Il nuovo obiettivo dell’Inter giganteggia in Serie A alle spalle del capitano, un motivo in più per puntare su di lui

Sembrava potesse essere soltanto un’altra delle infinite possibilità di mercato a cui l’Inter avrebbe potuto ambire, ma senza fasciarsi troppo la testa prima del tempo.

Eppure in una manciata di ore quella di Ademola Lookman s’è tramutata in qualcosa di più concreto. Ora la dirigenza nerazzurra conta di andare incontro alle richieste dell’Atalanta, davvero piuttosto alte, per portare a corte di Cristian Chivu l’imprevedibilità offensiva di uno degli attaccanti meglio attrezzati dello scenario calcistico di Serie A degli ultimi anni.

Ne abbiamo trattato nel dettaglio in esclusiva qui, su ‘interlive’: la base da 40 milioni appare già piuttosto solida, ma potrebbe esser destinata a salire di qualche altro milione includendovi i soliti convincenti bonus.

Se l’affare dovesse realmente andare in porto prima dell’avvio della fase di ritiro pre-campionato, allora l’Inter avrebbe a disposizione da subito un gioiello dall’enorme potenziale offensivo. A conferma di ciò parlano i numeri.

57 – Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal suo arrivo all’Atalanta nel 2022/23), solo Lautaro Martínez (69) ha preso parte a più gol di Ademola #Lookman (57: 39 reti + 18 assist) nel massimo campionato italiano, a quota 57 anche Rafael Leão. Estro. pic.twitter.com/Mm7xtPpwoi — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 17, 2025

Lookman-Inter, colpo da maestro: 57 occasioni da gol alle spalle del capitano

Le statistiche individuali di Lookman sono cresciute in modo esponenziale nell’arco delle ultime tre stagioni vissute in Serie A, a partire dal suo approdo ufficiale all’Atalanta nell’estate del 2022.

In ben 57 occasioni Lookman ha contribuito a fare risultato, siglando 39 reti e fornendo 18 assist. Alla pari di un certo Rafael Leao, per intenderci.

Quel che risalta all’occhio, oltretutto, è il fatto che il nigeriano sia secondo soltanto al capitano nerazzurro Lautaro Martinez, autore di 69 occasioni dal gol complessive.

L’auspicio è che l’Inter possa dunque accrescere ulteriormente un bagaglio offensivo piuttosto ricco, ma spesso circoscritto all’efficienza dei soli Lautaro e Marcus Thuram. Proprio lì dove è invece mancato l’apporto di tutti gli altri attaccanti che l’Inter ha accolto finora, non ultimi Marko Arnautovic e Mehdi Taremi.