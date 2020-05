Inter, Lukaku e non solo nel mirino | “Ora non abbiamo mele marce”

Inter, Lukaku e non solo nel mirino | “Ora non abbiamo mele...

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle pesanti dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer

“Preferirei avere un buco nella squadra piuttosto che uno str…”. Al ‘United We Stand’ il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha attaccato i giocatori che sono stati ceduti nella passata estate poiché chiedevano di giocare con maggiore continuità. Il norvegese non ha fatto nomi, ma è probabile che le sue pesanti accuse siano rivolte anche a Romelu Lukaku e Alexis Sanchez. Nello scorso calciomercato estivo il belga (pagato dall’Inter 60 milioni più bonus) e il cileno (giunto a Milano in prestito) decisero infatti di lasciare i ‘Red Devils’ proprio perché non più al centro del progetto tecnico.

Lukaku e Sanchez, Solskjaer ‘attacca’: “Ora non abbiamo mele marce”

“La personalità è molto importante – ha proseguito Solskjaer sull’argomento – Siamo in tanti in un ambiente di squadra. I calciatori hanno un po’di ego, però devono essere in grado di adattarsi. Nel marzo 2019 erano fisicamente e mentalmente stanchi, così ci sono stati infortuni: hanno iniziato con un pensiero negativo, mentre adesso è il contrario. Ci sono state altre cose che non mi sono piaciute l’anno scorso, alcuni programmi personali che non potevano essere risolti fino all’estate”.

“Ci saranno sempre giocatori che vogliono giocare di più, ma se una squadra vuole avere successo essi devono essere disponibili in momenti diversi – ha detto prima di concludere attaccando ancora i calciatori ceduti nell’estate 2019 – Ora sento che in questo gruppo non abbiamo mele marce“. Vediamo se qualcuno di loro, magari lo stesso Lukaku, replicherà o meno a Solskjaer. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

