Oriali: per il manager da adesso in poi c’è solo l’Inter

Inter, il first team technical manager Gabriele Oriali, ha deciso di lasciare anticipatamente il suo incarico con la Nazionale italiana e di dedicarsi solo ed esclusivamente alla società milanese

INTER ORIALI NAZIONALE/ E’ stato uno delle bandiere nerazzurre negli anni 70 e inizio 80, è stato cantato da Ligabue e come direttore sportivo era presente nella stagione del ‘Triplete’. Da un anno è ritornato in casa Inter sempre come dirigente, voluto espressamente da Antonio Conte nonostante fosse già impegnato con la Nazionale italiana. Il first team technical manager Gabriele Oriali, vista la situazione coronavirus ha deciso di rimettere il suo mandato nelle mani del presidente federale Gravina e di concludere anticipatamente il rapporto professionale ed economico che lo legava alla squadra nazionale e che sarebbe dovuto scadere dopo l’Europeo 2020, che è stato rinviato all’anno prossimo. Il gesto è piaciuto particolarmente alla Federcalcio, ma un po’ meno al tecnico della squadra italiana Roberto Mancini. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

