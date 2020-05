Calciomercato Inter, Ancelotti batte tutti | Chiusura vicina

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un difensore recentemente accostato ai nerazzurri nell’ambito dell’affare Lautaro. Sprint decisivo dell’Everton

Per qualche media spagnolo sarebbe potuto finire nell’operazione Lautaro, invece il suo futuro sarà probabilmente all’Everton di Carlo Ancelotti. Parliamo di Jean-Clair Todibo, giovanissimo difensore francese di proprietà del Barcellona ma dal gennaio scorso in prestito allo Schalke 04. Stando alle indiscrezioni di ‘Sport’, per il classe ’99 mesi fa inseguito al lungo dal Milan c’è stato l’affondo del club inglese allenato dall’ex tecnico dei rossoneri e del Napoli: offerta da 23 milioni di euro, con richiesta di risposta entro questa settimana. Per il quotidiano catalano, considerato che Todibo non rientra nei piani futuri, l’affare è in sostanza vicino alla chiusura. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, niente scambio | La ‘colpa’ è di Conte