Gravina: “Sarà triste vedere le partite a porte chiuse”

Inter, il presidente della Figc Gravina ha voluto dare tutte le spiegazioni sulla sua battaglia per far ripartire la nostra serie A. Inoltre è rimasto amareggiato da alcuni presidenti delle nostre squadre

INTER GRAVINA DICHIARAZIONI/ Il presidente della Figc Gabriele Gravina, è stato ospite di un convegno organizzato dall’Università di Bologna. Il dirigente ne ha approfittato per dare il suo parere sulla ripartenza della nostra serie A e ha spiegato: “La nostra esigenza di ripartenza è consacrata all’interno del nostro Dna: ci chiamiamo Federazione Italiana Giuoco Calcio. Per me è stata una parentesi di grande tristezza, e lo farò presente, constatare che nel mondo del calcio alcuni facciano di tutto per non giocare, convinti che così non pagherebbero alcune mensilità ai propri tesserati. È un gioco perverso quello di una società che non vuole giocare per limitare i danni. Tutto questo mi ha convinto a portare avanti questa battaglia. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

