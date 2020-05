Calciomercato Inter, dalla Spagna | Idea scambio clamoroso

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar e sulle clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna a proposito proprio dello slovacco

Non solo di Lautaro Martinez, l’Inter non vuole privarsi nemmeno di Skriniar. Anche se ha palesato delle difficoltà nella difesa a tre, lo slovacco resta infatti uno dei punti fermi della squadra di Antonio Conte. Un incedibile, quindi, a meno ovviamente di offerte shock. Non la pensano così invece in Spagna: secondo il ‘Mundo Deportivo’ il club nerazzurro è ben disposto a cederlo tanto che lo ha addirittura già offerto a più riprese al Barcellona. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Skriniar al Barcellona, i nerazzurri pensano a uno scambio

Il club blaugrana, aggiunge il quotidiano catalano, non sarebbe però interessato al centrale ex Sampdoria, difatti avrebbe rispedito al mittente la ‘proposta’ interista. Ma la questione, a quanto pare, non sarebbe affatto chiusa. Già perché all’Inter non dispiacerebbe scambiarlo con un pari ruolo del Barça, per la precisione con il difensore 24enne francese – di piede mancino – Clement Lenglet. La notizia nel suo complesso è tutta da confermare, per ora si sa che la volontà della dirigenza interista è di tenersi stretto Skriniar, per il quale è noto l’interesse dei due Manchester come del PSG.

