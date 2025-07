L’Inter lo ha soffiato al Real Madrid e ci crede. Di Marzio: “L’operazione è chiusa”

I nerazzurri hanno praticamente definito una operazione importante anche per il futuro. In viale della Liberazione si punta molto sul calciatore

L’Inter è molto attiva in questi giorni sul calciomercato. Le ultime settimane sono state di riflessione e di valutazione, ma ora Marotta e Ausilio si sono messi al lavoro sia in entrata che in uscita.

Lookman e Leoni sono le due priorità del club nerazzurro. La dirigenza è comunque impegnata anche in operazioni che sono definite secondarie. E un affare è ormai praticamente chiuso come confermato anche da Gianluca Di Marzio.

Una operazione importante anche in ottica futura. L’Inter continua a puntare molto sul giocatore, soffiato al Real Madrid in passato, e spera in un prossimo futuro magari di portarlo in rosa. Nel frattempo c’è bisogno di dargli minutaggio per consentirgli di dimostrare le proprie qualità.

Inter: definita una operazione in uscita

L’Inter non è attiva solamente in entrata. I nerazzurri stanno definendo anche alcune uscite fondamentali e una operazione è praticamente definita.

Una cessione che comunque non fa perdere il controllo del giocatore al club di viale della Liberazione e questo conferma come Marotta e Ausilio puntano molto sul centrocampista.

Calciomercato Inter: Akinsanmiro al Pisa

L’Inter lavora per consentire a molti giovani di giocare con maggiore continuità. Tra questi anche Akinsanmiro, il talento nigeriano arrivato due anni fa in nerazzurro al termine di una trattativa che ha visto viale della Liberazione avere la meglio su grandi club come il Real Madrid.

Il classe 2004 arriva da una buona stagione con la Sampdoria. Ora per lui la prima esperienza in Serie A visto che è ormai fatta per il trasferimento al Pisa.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Akinsanmiro raggiunge la squadra allenata da Gilardino con la formula del “prestito con diritto di riscatto e controriscatto“. Una operazione che conferma come l’Inter punta molto sul calciatore e non si vuole perdere il controllo del giocatore.

L’Inter punta tanto su Akinsamiro e vuole capire come si comporterà in questa prima esperienza in Serie A con la maglia del Pisa. Poi al termine della stagione si faranno tutti i ragionamenti del caso per capire se magari continuare a mantenere il controllo oppure salutarlo in maniera definitiva.

L’Inter punta sui giovani

La linea decisa da Oaktree sta portando l’Inter a non lasciare in maniera definitiva i giovani. Akinsanmiro non è l’unico giocatore ceduto con la possibilità di controriscattarlo. Con la stessa formula, infatti, è stato ceduto Stankovic.