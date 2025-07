Lookman come Thuram: “Rottura del legamento” e l’Inter cambia obiettivo

Il nome del nigeriano resta in cima alla lista dei desideri di Marotta. Ma il problema fisico registrato in queste ultime ore ha fatto scatenare i tifosi

Proseguono le trattative fra Inter e Atalanta per Lookman. I nerazzurri hanno messo sul piatto i 40 milioni di euro sfruttando anche il presunto accordo che ci sarebbe tra la Dea e il giocatore. Una intesa che, stando a quanto filtra, non varrebbe solamente per l’estero. E su questo fa forza la dirigenza orobica, che continua a chiedere 50 per far partire il nigeriano.

I contatti sono in corso e in viale della Liberazione c’è fiducia di poter chiudere l’affare. Intanto, il giocatore ha deciso di non forzare la mano e rispondere alla chiamata dell’Atalanta. Lookman è stato regolarmente in gruppo almeno fino a ieri. Nell’ultimo allenamento, stando alle ultime indiscrezioni, il nigeriano ha accusato un problema fisico e nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti medici per effettuare i controlli del caso.

Inter: le condizioni di Lookman dopo l’infortunio

L’infortunio non sembra allarmare l’Inter. Si attendono gli esami strumentali, ma le prime notizie confermano un guaio al polpaccio che potrebbero costringere Lookman ai box per un paio di settimane. La notizia è comunque diventata virale e in molti sui social hanno parlato di un problema strategico per andare all’Inter. Ma c’è anche chi pensa ad uno stop che potrebbe portare i nerazzurri a cambiare obiettivo.

Infortunio Lookman: tifosi fra ironia e preoccupazione

I social si sono divisi dopo l’infortunio di Lookman. C’è chi come Gian pensa che il guaio fisico del nigeriano sia un chiaro messaggio della sua volontà: “Infortunio di Lookman in allenamento che sa molto di trattativa che ha preso fuoco“. Parlo Inter, invece, ha scritto: “SCOOP Lookman si fa male al polpaccio e sarà costretto ad andare dal suo medico di fiducia a Milano“.

Non mancano, però, le preoccupazione. Re David I ha suggerito all’Inter di valutare anche altri profili se il problema fisico dovesse essere confermato: “Polpaccio brutta storia, abbandonare la pista se non abbassano la valutazione“.

Alcuni tifosi hanno fatto un paragone con Thuram quando la rottura del legamento nel 2021 portò i nerazzurri a cambiare obiettivo e puntare su Correa. Ma in questi casi l’infortunio è diverso come spiegato da Andrea: “Sì peccato che Thuram ebbe una rottura parziale del legamento collaterale, qua Lookman non parliamo di questo genere di infortunio”.

Inter: Lookman resta una priorità

L’infortunio non cambia i programmi dell’Inter. Lookman resta una priorità dei nerazzurri e nei prossimi giorni si lavorerà per trovare l’accordo con l’Atalanta. Si spera che la volontà del nigerino di trasferirsi alla corte di Chivu possa portare la Dea ad abbassare un po’ le pretese.