Pio Esposito e 30 milioni: follia Inter sul mercato, è tutto già deciso

L’attaccante classe 2005 continua ad essere nel mirino di diverse squadre. E un club lo ha chiesto per chiudere una operazione importante

Il futuro di Pio Esposito continua a tenere banco. Nonostante Chivu ci punti, sono diverse le squadre che in queste ultime settimane si sono fatti avanti per il classe 2005.

Al momento da parte dell’Inter nessuna apertura ad una cessione dell’attaccante. La posizione di viale della Liberazione è cambiata con l’arrivo del tecnico romeno visto l’ottimo rapporto che c’è fra i due.

Chivu, infatti, ha immediatamente chiesto alla società di non cedere il calciatore. Per il momento tutte le richieste sono state rimandate al mittente.

Ma i club non demordono e continuano ad essere in pressing per Pio Esposito. Operazione a prescindere non semplice vista la posizione dell’Inter sul classe 2005.

Inter: Atalanta su Pio Esposito

Fra i club interessati a Pio Esposito c’è anche l’Atalanta. La Dea lo ha individuato come potenziale erede di Retegui e sarebbe disposta a prenderlo a titolo definitivo sia dentro o fuori l’operazione Lookman. Ma per adesso l’Inter ha sempre risposto no visto che in viale della Liberazione il giocatore continua ad essere incedibile.

Atalanta-Pio Esposito: la possibile proposta della Dea

L’Atalanta ha sempre puntato sui giovani e per la Dea Pio Esposito è il naturale sostituto di Retegui. Una trattativa che è destinata a non decollare.

L’Inter ha chiuso sin da subito la porta ribadendo che il giocatore è incedibile e in viale della Liberazione non c’è alcuna intenzione di inserirlo nella trattativa per Lookman.

Nonostante questo, l’Atalanta avrebbe comunque fatto sapere ai nerazzurri di essere disposta a prendere Pio Esposito sia dentro o a parte l’operazione Lookman. Nel primo caso la Dea accetterebbe una cifra intorno ai 25/30 milioni più il cartellino del classe 2005. Nel secondo metterebbe sul piatto una offerta di 30 milioni per arrivare al bomber campano.

Ma in viale della Liberazione si hanno delle idee molto chiare. La volontà è quella di puntare su Pio Esposito e quindi tutte le richieste sono state rispedite al mittente. Il classe 2005 non si muoverà almeno in questa prima parte di stagione. Si giocherà le sue carte e poi a gennaio si farà un nuovo punto della situazione.

L’Inter punta su Pio Esposito

Una cosa è certa: l’Inter punta su Pio Esposito. Tutte le proposte sono state rispedite al mittente e questo conferma la volontà di farlo restare alla corte di Chivu.