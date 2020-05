Calciomercato Inter, accordo col Psg per Icardi | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Icardi e soprattutto sull’accordo tra i nerazzurri e il Psg per il cartellino del bomber di Rosario

La telenovela Icardi è giunta alla fine. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Inter e Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per il cartellino del centravanti di Rosario. Alla fine il club transalpino è riuscito a strappare uno sconto sui 70 milioni pattuiti nelle ultime ore dello scorso mercato estivo. Secondo ‘Calciomercato.it’ l’intesa definitiva è stata trovata precisamente sui 53 milioni di euro più 7 di bonus facilmente raggiungibili per complessivi 60 milioni. L’ufficialità è attesa tra oggi e domani, quando scadrà l’opzione per il riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio per il post Lautaro | I nomi sul tavolo

Calciomercato Inter, Icardi al Psg a titolo definitivo. E Cavani…

L’ex capitano dell’Inter si legherà al PSG con un contratto di quattro anni da ben 10 milioni di euro a stagione. Per lui si chiude così definitivamente il capitolo Inter. Molto probabilmente ‘Maurito’ raccoglierà a 360° gradi l’eredità di Edinson Cavani, in Francia ribadiscono che Leonardo non sembra per nulla intenzionato a proporgli il prolungamento del contratto che scade a giugno prossimo o comunque al termine dell’annata.

Ausilio ha negato, ma l’uruguagio è nel mirino della dirigenza di viale della Liberazione, lo è a maggior ragione da quando è sfumata la pista che conduceva a Dries Mertens.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, dalla Spagna | Idea scambio clamoroso