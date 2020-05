Altobelli: “Icardi sul campo va promosso ma va bocciato il comportamento”

Inter, l’ex attaccante Alessandro Altobelli ha dato il suo parere sia su Mauro Icardi, sia sulla sua vendita al Psg. L’ex giocatore ha confermato i pregi e i difetti del bomber argentino e anche la scelta giusta della società milanese

INTER ALTOBELLI SU VENDITA ICARDI/ L’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli, è stato intervistato da QS per avere un parere sulla vendita a titolo definitivo di Mauro Icardi. Queste le sue prime dichiarazioni: “Icardi è stato un ottimo attaccante per l’Inter. Considerati gli anni fatti, ha segnato tantissimo. Se si guarda a quel che ha fatto sul campo va promosso a pieni voti, ma ne va bocciato il comportamento”. Poi ha spiegato: “Ha sbagliato quando si è rifiutato di giocare per tutte quelle settimane, lo scorso anno. Aggiungo che a mio avviso non è stato aiutato da chi aveva attorno, considerato anche che è un ragazzo giovane“. Gli hanno chiesto se l’attaccante argentino, qualora fosse rimasto in nerazzurro, avrebbe potuto superarlo nella classifica dei bomber della squadra meneghina e lui ha confermato dicendo: “Sicuramente sì, gli anni di carriera a disposizione li aveva. Finché non è successo quel che tutti sappiamo, per l’Inter è stato la miglior soluzione possibile in attacco“. Gli hanno domandato se la cifra incassata è quella giusta e lui ha detto: “C’era una clausola da 110 milioni di euro, ma la pandemia ha cambiato un po’ le cose. Penso che i prezzi scenderanno anche per gli altri”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.