Diego Godin potrebbe dire addio all’Inter nella prossima sessione di calciomercato, che probabilmente aprirà i battenti il 1° settembre per chiuderli il 5 di ottobre. Per rimpiazzarlo è spuntato fuori un nome già in passato nel mirino dei nerazzurri. Marotta potrebbe provare a prenderlo inserendo nell’affare un giocatore non più gradito.

GUARDA IL VIDEO!