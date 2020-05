Calciomercato Inter, shock Marotta | Scelta clamorosa!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’amministratore delegato nerazzurro Marotta e la sua possibile quanto clamorosa decisione

INTER MAROTTA AGGIORNAMENTO/ Notizia che potrebbe colpire pesantemente la situazione dirigenziale dell’Inter. Secondo il ‘Messaggero’, il dirigente Beppe Marotta potrebbe clamorosamente decidere di lasciare la società meneghina. Il motivo di questa inaspettata scelta, è dovuto alla situazione che si sta delineando con il presidente Zhang e Conte. La questione è scaturita dal mancato cambio di data della semifinale e finale di Coppa Italia, trofeo che l’allenatore nerazzurro vorrebbe conquistare, ma con le date così ravvicinate e una trasferta a Napoli per nulla facile e che potrebbe far perdere parecchie energie fisiche, visto che la squadra nerazzurra deve andare ad espugnare il San Paolo, vedrebbe poi la squadra milanese eventualmente costretta solo tre giorni dopo a giocarsi la finale. Marotta ci ha provato addirittura dichiarando, secondo alcuni mass media, di schierare a Napoli la squadra Primavera per protesta, cosa improbabile visto che il campionato giovanile è fermo e quindi i calciatori non sarebbero pronti, ma la Lega è stata irremovibile e le date confermate. Secondo il quotidiano, l’amministratore delegato si sarebbe sfogato con il presidente Figc Gravina durante una telefonata notturna, in cui ha spiegato come sia il presidente della società che l’allenatore nerazzurro non fossero soddisfatti di questa decisione e del suo operato per farla cambiare. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è UFFICIALE | Icardi al Psg a titolo definitivo