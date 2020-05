Coppa Italia: il club nerazzurro ha chiesto di giocare la semifinale il 12 giugno

Inter, il club ha chiesto di giocare la semifinale di ritorno al San Paolo contro il Napoli il giorno 12. La Lega di serie A prenderà la decisione definitiva nella giornata di domani

INTER COPPA ITALIA PROGRAMMAZIONE/ La Coppa Italia sta veramente mettendo in crisi la Lega di serie A, quasi di più della mela d’oro gettata al banchetto degli Dei dalla dea Eris. Dopo le lamentele delle due squadre milanesi per le sfide ravvicinate e le semifinali da giocarsi il 12 e 13 giugno e la finale a Roma il 17, tra l’altro l’Inter giocherà pure il week-end successivo il recupero di campionato, per poi tornare nuovamente in campo tre giorni dopo per la giornata seguente, si continua a discutere sulla programmazione delle due partite. L’intenzione della Lega era di far giocare Juventus-Milan il 12 giugno e Napoli-Inter il 13, il club meneghino avrebbe chiesto l’inversione delle date, proprio per il fatto di dover tornare in campo anche la domenica successiva. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Nella giornata di domani verrà presa la decisione definitiva.