Calciomercato Inter, apertura dalla Capitale | “Analizzeremo le offerte”

Nella prossima sessione di calciomercato Inter Marotta proverà a piazzare un grande colpo a centrocampo. Possibile affare in Serie A

Marotta punta a regalare ad Antonio Conte un grande centrocampista. Oltre naturalmente a Tonali, per il quale l’Inter sembra essere in vantaggio sulla Juventus avendo già in mano il sì del calciatore per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Il tecnico nerazzurro vuole sempre Vidal, mentre l’Ad preferirebbe investire una cifra importante per un calciatore ugualmente affermato ma meno costoso sul piano dell’ingaggio. Non l’ex bianconero Pogba, quindi, bensì Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Inter, concorrenza e Lotito gli ostacoli per Milinkovic-Savic

Il serbo è un vecchio pallino di Marotta, che però per lui dovrà battere la concorrenza della stessa Juve ma soprattutto del Paris Saint-Germain. In Francia sostengono che il Ds dei parigini Leonardo sia pronto a stanziare 80 milioni per il cartellino del centrocampista biancoceleste e del suo compagno di squadra Marusic. Tale proposta potrebbe non bastare a Lotito, il quale ne vorrebbe almeno 100 per il suo asso.

Intanto a ‘Sky Sport’ il Ds della Lazio Igli Tare ha aperto alla partenza del 25enne di Lleida: “Il rapporto del ragazzo con la piazza, la città e la società non morirà mai perché è un legame molto forte, cresciuto negli anni – le sue parole – Dall’altro lato va considerata la situazione, i desideri, tutte le cose di cui abbiamo parlato: ogni situazione sarà valutata al momento opportuno senza nessuna pressione ma soprattutto per il bene di entrambe le parti. Se sarà una possibilità che accontenta la società e il giocatore, verrà presa in considerazione. Se non ci sarà, lui è felice e non siamo molto felici che resti”.

