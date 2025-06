L’Inter vuole il nuovo Lookman: altro affare con il Real Madrid

L’Inter si è messa sulle tracce del nuovo Lookman e può chiudere l’operazione in tempi brevi: occhio al colpo dal Real Madrid

Il calciomercato in corso sta portando in corso d’opera esigenze e novità differenti in casa Inter con il passare dei giorni. I nerazzurri continuano a cercare i profili giusti per migliorare la rosa, ben sapendo che non è semplice trovare ciò che manca a prezzi non così elevati.

Le qualità di Francesco Pio Esposito sembrano far propendere sempre di più il club verso la permanenza del giovane bomber italiano. La notizia delle ultime ore, invece, è la chiusura dell’affare Bonny con il Parma, che vestirà la maglia nerazzurra dopo diversi giorni di tira e molla.

Per questo, negli ultimi giorni si sta parlando sempre di più di un cambio di obiettivo per Marotta e Ausilio. Non si punterà più sull’ennesima punta, che in questo caso sarebbe stata Hojlund, ma si tratterrà Esposito per poi dare l’assalto a un fantasista, un calciatore con caratteristiche che l’Inter non ha in rosa e che potrebbe offrire qualità tra le linee e cambio di passo. Il nome giusto potrebbe arrivare dal Real Madrid, in un modo o nell’altro.

L’Inter cerca il fantasista dal Real Madrid: caratteristiche alla Lookman

Ha 21 anni e Victor Munoz sta trovando pochissimo spazio nella prima squadra del Real Madrid. D’altronde, ha una concorrenza davvero troppo fitta per pensare di imporsi con stabilità. Nell’ultima stagione con il RM Castiglia ha realizzato 11 gol e 7 assist, mostrando grande velocità e capacità nel dribbling, associate a un buon fiuto per il gol.

Insomma, le caratteristiche sono quelle di un’ala spagnola di qualità, che può venire a giocare tra le linee e sfruttare il suo piede preferito per andare a segno. Xabi Alonso sta testando il ragazzo al Mondiale per club, ma la sensazione è che non avrà spazio in prima squadra nella prossima stagione.

Tra le varie destinazioni che si propongono per il suo futuro, c’è anche l’Inter. I nerazzurri cercano più un fantasista alla Nico Paz o alla Arda Guler, ma serve un calciatore veloce che possa saltare l’uomo con continuità e Victor Munoz lo fa. Inoltre, lo spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2026, per cui potrebbe arrivare per una cifra davvero bassa, circa sui 5 milioni di euro, permettendo al Real una percentuale sulla futura rivendita.