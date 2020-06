Calciomercato Inter, Conte spinge | Accordo vicino!

L’Inter vorrebbe dare una seconda chance ad Alexis Sanchez, pesantemente condizionato dagli infortuni in questa complicata stagione

Il calendario dell’Inter ha ufficialmente preso forma nella giornata di ieri per concludere al meglio una stagione di rilancio definitivo sotto la guida di Antonio Conte. Poi sarà tempo di tuffarsi a tutto tondo nel calciomercato, che dipenderà in larga parte dal futuro di Lautaro Martinez, sempre corteggiatissimo dal Barcellona di Leo Messi. La dirigenza nerazzurra lavora infatti in particolar modo sull’attacco, reparto che potrebbe persino riservare una sorpresa inaspettata riguardante Alexis Sanchez. Il cileno in prestito dal Manchester United ha vissuto una stagione molto complicata dagli infortuni collezionando appena 1 gol in 15 presenze da comprimario. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, contatti con lo United: cambia il futuro di Sanchez

In casa Inter si lavora dunque anche sul futuro di Sanchez. Secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ i nerazzurri si starebbero impegnando per regalare una nuova chance all’ex Udinese e Barcellona. I contatti tra la società milanese e lo United in queste ore sono molto fitti, prima di tutto perché il campionato si concluderà ad inizio agosto, e quindi l’attuale accordo andrà prolungato fino al termine della Serie A. L’accordo tra le parti è vicino.

In secondo luogo l’Inter sta studiando parallelamente con i ‘Red Devils’ una formula per tenere Sanchez per un’altra stagione. Si tratterebbe infatti di un rinforzo utile all’attacco di Conte che lo ritiene il profilo ideale per alternarsi a Lukaku e al suo eventuale prossimo partner in caso di addio di Lautaro in direzione Barça.

