Calciomercato, Conte fa saltare l’affare a Marotta: le ultime di InterLive

Non c’è accordo tra Antonio Conte e Beppe Marotta in ottica calciomercato Inter. Il tecnico salentino ha bocciato un colpo quasi chiuso dall’AD nerazzurro.

La cessione a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain non soltanto ha chiuso definitivamente un capitolo spinoso, ma ha permesso all’Inter di fare cassa mettendo a bilancio una ricca plusvalenza e ha dato inizio alla rivoluzione del reparto offensivo in vista della prossima stagione. Ad oggi l’unico attaccante certo di restare in nerazzurro è Romelu Lukaku. Per quanto riguarda Lautaro Martinez, il direttore sportivo Piero Ausilio è stato chiaro: va via solo se qualcuno paga la clausola di rescissione da 111 milioni di euro. Il giovane Esposito potrebbe andare a giocare in prestito previo rinnovo del contratto, mentre Alexis Sanchez – nonostante le dichiarazioni di rito sulla volontà di trattenerlo – con ogni probabilità tornerà al Manchester United a causa del suo stipendio troppo oneroso.

Inter, ESCLUSIVO: Marotta punta Gotze. Conte lo boccia

Per sostituire il cileno, l’Inter aveva intenzione di puntare su Dries Mertens da svincolato, ma il belga è prossimo a firmare il rinnovo con il Napoli. Mago dei colpi a costo zero, l’amministratore delegato Beppe Marotta non si è perso d’animo e ha puntato subito un altro giocatore in scadenza di contratto con caratteristiche similari. Stiamo parlando di Mario Gotze, tedesco classe 1992 rapido e brevilineo scaricato dal Borussia Dortmund che può agire da seconda punta, da trequartista e da falso nove. Secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, tuttavia, Antonio Conte si è opposto al suo arrivo, non ritenendolo adatto al suo gioco. Lo scetticismo del tecnico salentino non è legato alle qualità tecniche del campione del mondo 2014, bensì al suo carattere poco grintoso.

Il colpo a costo zero sognato da Conte è un altro e risponde al nome di Edinson Cavani. L’acquisto di Icardi potrebbe spingere il Psg a non rinnovare il contratto con l’uruguaiano ma, oltre ad un ingaggio importante, l’Inter deve fare i conti con la concorrenza di alti trop club europei.

