Coppa Italia, Spadafora allo scoperto | Ecco le date

INTER SPADAFORA COPPA ITALIA/ Come disse Giulio Cesare: “Alea iacta est’ il dado è tratto, così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha finalmente confermato le date delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia e la data della finalissima, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Il dirigente ha fatto la sua dichiarazione tramite il profilo Facebook e in attesa della conferma definitiva delle date delle due semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter, ha dichiarato: “La ripresa, come avevo auspicato quando avevo annunciato la ripresa del campionato, partirà con la coppa Italia. Tre partite in chiaro, mandate dalla Rai e visibili a tutti: le due semifinali sono state anche anticipate per consentire un calendario successivo meno fitto. Le semifinali ci saranno il 12 e il 13 e poi il 17 la finale”.

Si attende solo la decisione finale su quale incontro di semifinale si svolgerà per primo, ma probabilmente resterà confermato Juventus-Milan, mentre il 13 si dovrebbe disputare Napoli-Inter.