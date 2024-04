Iscrizione irregolare, esposto contro l’Inter: ok della Covisoc

Si torna a parlare di presunta iscrizione irregolare dell’Inter al campionato di Serie A. Ecco le ultime sull’esposto presentato contro i nerazzurri

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, meglio nota con l’acronimo Covisoc, è un organo interno alla FIGC che opera a tutela della regolarità della situazione economico-finanziaria delle società calcistiche. La commissione, con poteri consultivi, di controllo e di proposta, ha dunque il potere di denunciare e sanzionare situazioni di irregolarità a livello di bilancio o di requisiti per la partecipazione al campionato.

Qualora una società calcistica non rispettasse le regole di trasparenza e solidità finanziaria necessarie per prendere parte al massimo torneo italiano, la Covisoc dovrebbe invitare la FIGC a considerare l’esclusione della squadra dal torneo. Nel caso di trasgressione alle regole in vigore, non si parlerebbe dunque di penalizzazioni e multe ma di annullamento di un campionato.

Ogni anno, prima della partenza della Serie A, la commissione passa al setaccio le carte e i bilanci dei club per accertare che i conti rispondano ai requisiti per l’inscrizione e, di conseguenza, per la partecipazione al campionato. In pratica, la Covisoc non fa altro che valutare la documentazione delle società che si iscrivono alla Serie A, emettendo un parere che poi viene trasmesso al Consiglio Federale .

In questo senso è il Consiglio Federale a scegliere se permettere o no l’iscrizione. Sappiamo, però, che giorni fa la Covisoc è stata raggiunta da un esposto presentato da alcuni tifosi bianconeri riguardante l’Inter: una denuncia che punta a dimostrare l’irregolarità dell’iscrizione del club nerazzurro al campionato in corso, proprio per via di una certa nebulosità finanziaria.

La Covisoc accoglie l’esposto della fondazione Jdentità Bianconera sull’iscrizione irregolare: cosa succede?

Tutto nasce da un’iniziativa della Fondazione Jdentità Bianconera e dal lavoro di avvocati e commercialisti culminato in un esposto. Un documento in cui si denunciano presunte irregolarità nel bilancio dell’Inter. La notizia è che l’esposto, dopo un lungo esame, sarebbe stato accolto dalla commissione di vigilanza.

Il club campione d’Italia della stagione 2023\24 non ha mai commentato la vicenda, nemmeno tangenzialmente. Lo hanno fatto invece i supporter nerazzurri, soprattutto con ironia e sfottò sul web. Ma intanto, l’esposto, che nei piani della fondazione dovrebbe portare all’invalidamento della stagione o a una penalizzazione per i nerazzurri, non è stato rifiutato o bocciato dalla Covicoc così come in tanti si aspettavano.

Ma cosa significa che la Covisoc ha accolto l’esposto di Jdentità Bianconera riguardante le presunte irregolarità dell’iscrizione dell’Inter? Abbiamo a che fare con un atto dovuto o con un vero e proprio colpo di scena? L’esposto presentato dai tifosi bianconeri punta vorrebbe mettere in evidenza delle criticità finanziarie relative alla “continuità aziendale” garantita da una lettera di patronage da parte di Grand Tower sarl, società con sede in Lussemburgo.

Secondo la fondazione JIdentità Bianconera, Grand Tower non avrebbe mai presentato un bilancio. E tutto ciò susciterebbe enormi dubbi sulle effettive capacità dell’azienda di fornire adeguate coperture finanziarie al club nerazzurro. Ora l’Inter, secondo alcuni tifosi nerazzurri, potrebbe rischiare l’annullamento dello Scudetto appena vinto.

Cosa rischia l’Inter

Molto probabilmente, però, la FIGC dichiarerà l’esposto improcedibile. Primo, perché la Covisoc ha già analizzato le carte presentate dal club nerazzurro senza evidenziare criticità. Poi perché non è consentito a un soggetto non federato contestare il provvedimento di un organo federale.

In ogni caso, anche qualora la commissione dovesse indagare sugli elementi denunciati e riscontrare delle irregolarità, non si potrebbe arrivare a una penalizzazione, come per esempio una retrocessione dell’Inter. L’unica conseguenza possibile sarebbe l’esclusione dal campionato vinto, e quindi l’annullamento dello Scudetto, dato che il club sarebbe stato ammesso senza averne i requisiti.

A quel punto qualche società che non si è potuta iscrivere al campionato di A al posto dell’Inter potrebbe presentare un’impugnativa, anche se il provvedimento gode di prescrizione. Il punto è che il provvedimento è già passato in giudicato. E questo stabilisce che l’iscrizione nerazzurra è valida e in ogni caso incontestabile. L’iscrizione non è irregolare.