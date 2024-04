Sensi saluta l’Inter: nuova ipotesi a sorpresa per il futuro

Il centrocampista ‘made in Italy’, nel gennaio scorso ad un passo dall’approdo al Leicester, è pronto a dire addio a parametro zero ai nerazzurri in estate

Le strade di Stefano Sensi e quella dell’Inter si separeranno tra soli pochi mesi, col classe ’95 pronto a lasciare Milano a titolo gratuito in estate a causa dell’accordo in scadenza a giugno con la formazione attualmente guidata da Simone Inzaghi.

Le ultime stagioni vissute dall’ex Sassuolo sono state caratterizzate da innumerevoli infortuni, col club di Viale della Liberazione che una volta preso atto della scarsa tenuta fisica del ragazzo ha optato per l’idea di cederlo dapprima alla Sampdoria e successivamente al Monza, in entrambi i casi a titolo temporaneo.

Nel gennaio scorso, invece, è stato il Leicester il club che ha mostrato un concreto interesse nei confronti dell’attuale numero 5 nerazzurro, che inizialmente sembrava ad un passo dall’approdo in Inghilterra per circa 2 milioni di euro e che alla fine è finito per restare dalle parti di Appiano anche in questo finale di stagione.

Non c’è alcun dubbio, Sensi dirà addio all’Inter al termine di questa regular season, anche se a questo punto viene da chiedersi una sola ed unica cosa: quale il possibile futuro del centrocampista urbinate? Difficile dirlo, anche se a poter farsi avanti per l’ex Cesena non sono i soliti club militanti quest’oggi nel campionato di Saudi Pro League, bensì qualche altra società.

Possibile futuro in MLS per Sensi

Beppe Riso, agente di Stefano Sensi, è già al lavoro per progettare il futuro del proprio assistito, che a partire dalla prossima estate potrebbe anche finire per mettere piede in MLS.

L’attuale numero 5 dell’Inter, quest’oggi con una scarsa appetibilità sul mercato (a suo malgrado), potrebbe infatti finire per prendere tra soli pochi mesi un volo per gli Stati Uniti. Questa la possibilità spuntata fuori in questi ultimissimi giorni. Appena 4, per il resto, i gettoni collezionati in stagione dall’ex Sassuolo, tre di questi in campionato.