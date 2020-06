Presidente Racing: “Lautaro Martinez al Barcellona sarebbe meraviglioso”

Inter, il presidente del Racing di Avellaneda Blanco, ha voluto dare il suo parere sulla possibilità che l’ex giocatore della squadra argentina Lautaro Martinez possa andare a giocare al Barcellona

INTER PRESIDENTE RACING SU LAUTARO/ Ormai è risaputo che il Barcellona proverà in tutti i modi ad acquistare Lautaro Martinez dall’Inter, così come è chiaro che la società nerazzurra si priverà del giocatore solo alle sue condizioni. La situazione è sempre in standby, nonostante il club spagnolo insista a provarci con offerte che non si avvicinano minimamente alla cifra richiesta, magari sperando in una forzatura da parte del calciatore nerazzurro. Su questa situazione ha voluto dare il suo parere il presidente dell’ex squadra di Lautaro Martinez, il Racing di Avellaneda, Victor Blanco, che ha confermato come il passaggio del suo ex pupillo nella squadra iberica gli farebbe molto piacere.

Queste le sue parole riprese da IAM Noticias: “Sarebbe meraviglioso“, ma poi ha aggiunto: “Bisognerà vedere quello che succederà e, soprattutto, attendere che l’operazione si concluda”.