Calciomercato Inter, affare fatto | Giocatore ad Appiano

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza una operazione in prospettiva conclusa dai nerazzurri con il calciatore in visita al Suning Training Centre

Adesso è praticamente ufficiale, l’Inter ha messo le mani sul talento bulgaro Nikola Iliev. Tant’è che oggi, stando alle ultime indiscrezioni di mercato riportate da ‘Sky Sport’, il giovane fantasista ha fatto visita al ‘Suning Training Centre’ di Appiano Gentile per conoscere appunto le strutture di allenamento del club targato Suning. A causa delle restrizioni legate al Covid-19, aggiunge la stessa fonte, il classe 2004 e il suo entourage non hanno però potuto visitare l’impianto al completo. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Come riportato da diversi media bulgari, i nerazzurri verseranno circa 500mila euro nelle casse del Botev Plovdiv garantendo inoltre il 15% sulla futura rivendita.

Calciomercato Inter, da Iliev all’affondo per Tonali: le ultime

In casa Inter, rimanendo sul calciomercato e al di là di Lautaro Martinez, il nome forte è sempre quello di Sandro Tonali. Arrivano conferme sull’intenzione di Marotta di chiudere una volta per tutte l’operazione, con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 40-45 milioni bonus compresi. La trattativa con Cellino si fa sempre più serrata, con l’Ad interista che si fa senz’altro forte dell’accordo raggiunto col calciatore sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

